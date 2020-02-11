В Арктике появятся Центры управления в кризисных ситуациях

В Арктике будут созданы Центры управления в кризисных ситуациях, в их разработке примет участие Минпромторг России. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.

По словам Зиничева, в Арктике также будет развиваться авиационная группировка МЧС. Ведомство пересмотрит свои подходы к обеспечению безопасности в регионе, который начали активно осваивать.

Таким образом МЧС намерено повысить безопасность не только Северного морского пути, но и всей континентальной части региона, пояснил министр.

Ранее в Арктике на острове Врангеля прошли учения радиотехнических войск с использованием радиолокационной станции (РЛС) «Сопка-2». Комплекс «Сопка-2» ввели в эксплуатацию на острове Врангеля в 2016 году. Он может работать при ветре до 40 метров в секунду и температуре до минус 40. Кроме того, комплекс способен распознавать цели, которые летят в составе группы. Вертолеты Ми-8АМТШ-ВА, в свою очередь, входят в авиагруппу, совершающую перелеты на мыс Шмидта и остров Врангеля.

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