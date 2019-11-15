В Арктике на острове Врангеля прошли учения радиотехнических войск с использованием радиолокационной станции (РЛС) «Сопка-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

По информации агентства, все цели удалось обнаружить — ими стали новые вертолеты Ми-8АМТШ-ВА. После идентификации их взяли на сопровождение с передачей полученных данных на командный пункт.

Уточняется, что комплекс «Сопка-2» ввели в эксплуатацию на острове Врангеля в 2016 году. Он может работать при ветре до 40 метров в секунду и температуре до минус 40. Кроме того, комплекс способен распознавать цели, которые летят в составе группы. Вертолеты Ми-8АМТШ-ВА, в свою очередь, входят в авиагруппу, совершающую перелеты на мыс Шмидта и остров Врангеля.

Ранее сообщалось об учениях Северного флота по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей. В них участвовали две корабельные поисково-ударные группы, состоящие из малых противолодочных кораблей «Брест», «Снежногорск», «Юнга» и «Онега». Помогать им будут подлодки Северного флота, а также самолеты Ил-38 и Ту-142.

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