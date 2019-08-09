Северный флот начал учения по обнаружению подлодок в Арктике

Военнослужащие Северного флота начали учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей, сообщает пресс-служба флота.

В учениях участвуют две корабельные поисково-ударные группы, состоящие из малых противолодочных кораблей «Брест», «Снежногорск», «Юнга» и «Онега». Помогать им будут подлодки Северного флота, а также самолеты Ил-38 и Ту-142.

«В ходе учения летчики и моряки Северного флота отработают полный комплекс противолодочных задач от поиска и обнаружения подводного противника, слежения за ним и поддержания контакта до принуждения к всплытию, противодействию атаке и уничтожения условной подводной лодки противника», — говорится в сообщении.

Учения продлятся несколько дней. В конце военные проведут торпедные стрельбы и бомбометание. «Отдельные районы выполнения боевых упражнений закрыты для гражданского судоходства», — добавили в пресс-службе.

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