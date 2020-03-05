Коренные жители тундры переняли болезни горожан

Проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе представители коренных народов Севера переняли болезни горожан, которые возникают из-за малоподвижного образа жизни, лишнего веса и неправильного питания. Об этом сообщила пресс-служба регионального центра медицинской профилактики.

Около сотни жителей тундры прошли комплексное обследование в «автобусе здоровья» в рамках акции «Будь здоров, тундровик!». Специалисты центра проанализировали полученные данные и выяснили, что у каждого третьего кочевника появились те же отклонения в здоровье, что и у жителей городов и поселков.

При этом у мужчин показатели лучше, чем у женщин. По результатам обследования 45 процентов мужчин и 20 процентов женщин были отнесены к I группе здоровья. У северянок выявилась склонность к повышенному артериальному давлению, сахарному диабету, ишемической болезни сердца.

«Можно предположить, поскольку сам образ жизни тундровых мужчин предполагает больше движения, многие показатели у них на порядок лучше, чем у хранительниц очага», — сказал глава клиники Сергей Токарев.

Он добавил, что медики рекомендовали гражданам следовать традиционному укладу жизни, питаться ягодами, рыбой и олениной, а также периодически посещать врача.

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