Российским северянам увеличили пособие по безработице

В Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) в полтора раза увеличен размер максимального пособия по безработице для северян — с 12 тысяч рублей до более чем 18 тысяч, сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на постановление правительства России от 27 марта «О размерах максимальной и минимальной величин размерах пособия по безработице на 2020 год».

С 30 марта с учетом районного коэффициента максимальная выплата на Ямале составит 18 195 рублей, минимальная — 2 250 рублей. Получателям будет произведен перерасчет. Увеличенные пособия они получат уже в апреле.

Максимальный размер получают жители округа, уволенные по любым основаниям в течение года до наступления безработицы, если за этот период они проработали не менее 26 недель.

В середине марта стало известно, что Минвостокразвития до конца года собирается разработать систему социальной поддержки жителей российского Севера и предоставить им дополнительные льготы.

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