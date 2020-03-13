Рыбакам-северянам разрешили продавать свой улов

Власти Мурманской области разрешили рыбакам-любителям продавать выловленную рыбу в разумных количествах. Инициатива была поддержана на федеральном уровне, сообщается на сайте правительства региона.

«Речь идет о предоставлении возможности рыбакам, проживающим в прибрежных населенных пунктах нашего региона, легально реализовывать свой улов», — цитирует пресс-служба слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

По его словам, снятие запрета поможет увеличить предложения рыбы и рыбной продукции для северян, а также расширить легальную самозанятость населения.

Глава региона добавил, что между правительством Мурманской области, Минсельхозом и Росрыболовством достигнут консенсус в вопросе сохранения исторического принципа распределения квот.

Ранее мурманский проект «Наша рыба» победил в номинации «Вау-эффект» премии «Лучшие региональные практики» за максимально высокий уровень одобрения местного населения. Инициатива действует с марта 2019 года. Жители области получили возможность покупать местную рыбу без наценок и на треть дешевле среднерыночных цен.

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