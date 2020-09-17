На Ямале появятся качели с подогревом, на которых можно будет кататься даже в морозы. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в Яр-Сале. Его слова приводит N24.ru.

«Сразу видно, что районный центр продолжает активно меняться и развиваться: завершается строительство новой школы, появились интересные проекты по благоустройству. Уже скоро откроется парк качелей — их будет 36 на любой вкус. В том числе с подогревом, чтобы кататься можно было и в морозы», — отметил Артюхов.

Кроме того, по словам губернатора, в Яр-Сале планируется открытие нового профессионального хоккейного корта. Старое здание отдадут под центр единоборств.

Ранее в ямальском городе Лабытнанги открылся современный спортивный комплекс «Полярный». Благодаря нему жители заполярного города смогут круглый год заниматься плаванием, мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, аэробикой и танцами.