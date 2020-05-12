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Из-за раннего ледохода на Оби пассажиров начали переправлять на вертолетах

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На Ямале пассажиров будут переправлять через Обь на вертолетах из-за раннего ледохода, переправа на воздушных «подушках» временно прекращена. Об этом сообщается на сайте администрации столицы Ямало-Ненецкого автономного округа, города Салехарда.

Согласно тексту сообщения, ледоход в 2020 году «начался гораздо раньше, чем обычно». Однако проблем с продовольствием не намечается, поскольку предприниматели успели закупить и доставить продукты в Салехард.

Стоимость переправы на другой берег реки на вертолете составит 1130 рублей для взрослых и 565 рублей — для детей.

Год назад губернатор Ямала Дмитрий Артюхов опубликовал у себя на странице в Instagram фото ледохода, который начался на реке Обь. Артюхов заявил, что ледоход для Ямала — это «настоящая весна». «Несмотря на то, что он бывает каждый год, люди ждут этого события и любуются как первый раз», — написала одна из пользовательниц в комментариях к посту.

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