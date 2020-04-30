Волонтеры Ямала собрались нашить 15 тысяч медицинских масок

На Ямале волонтеры проекта «Будущее Арктики» собрались сшить 15 тысяч защитных медицинских масок. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на оперштаб Ямало-Ненецкого автономного округа.

По информации издания, волонтеры проекта временно приостановили свою основную деятельность. Для пошива масок им понадобится около 4,5 километров отбеленного ситца, 7,5 километров шляпной резинки, 150 бобин ниток.

«Первая тысяча масок уже готова. Средства защиты раздают малообеспеченным семьям с детьми, пожилым и маломобильным людям, а также медикам», — говорится в сообщении. Уточняется, что маски шьют волонтеры в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Муравленко, Тарко-Сале и Губкинском.

Ранее власти Пермского края призвали жителей самим шить медицинские маски из-за их дефицита. По словам заместителя руководителя администрации региона Льва Гершанка, маски можно сделать из марли, бинта и куска ткани. Он добавил, что так граждане смогут обезопасить себя и близких, а также заявил, что «четырехслойная маска не хуже, чем стандартная одноразовая».

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