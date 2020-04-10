Российские ученые изучат озоновые дыры в Арктике

Ученые Российского государственного гидрологического университета (РГГМУ) в Петербурге собрались изучить причины и механизмы образования гигантских озоновых дыр в Арктике. Об этом ТАСС рассказал руководитель проекта, сотрудник кафедры метеорологических прогнозов вуза Сергей Смышляев.

По его словам, главная цель проекта — исследовать влияние климатических изменений на процессы в арктической атмосфере. Эти перемены на Севере происходят быстрее, чем в других районах Земли. К примеру, потепление топосферы (поверхности) Арктики происходит почти в два раза быстрее, чем в среднем в мире, а там же в стратосфере наблюдается похолодание. Из-за потепления тают льды, что еще сильнее ускоряет повышение температуры, при этом в воздухе на фоне охлаждения появляются полярные стратосферные облака. В результате происходит дополнительное разрушение озона, что ведет к образованию дыр.

«В этом году арктическая озоновая дыра может быть рекордной в истории. Эти процессы мы и будем изучать», — добавил Смышляев.

В начале марта в ФГБУ «ЦАО» (входит в состав Росгидромета) объявили, что толщина озонового слоя в Арктической зоне еще больше сократилась и достигла критических значений. Сокращение слоя было связано с рекордным объемом полярных стратосферных облаков и мощным устойчивым стратосферным полярным вихрем.

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