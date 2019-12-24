Озоновый слой оказался серьезно поврежден

Ученые Лидского университета в Великобритании выяснили, что недавнее повышение концентрации в атмосфере трихлорфторметана (ХФУ-11) серьезно повредит восстановлению озонового слоя в районе антарктической озоновой дыры на десятилетия. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи воспользовались детальной моделью переноса химических веществ в атмосфере, чтобы определить влияние выбросов на озоновый слой. Производство ХФУ-11 ограничено Монреальским протоколом 1987 года, и ожидается, что во второй половине XXI века уровень озона в Антарктике вернется к значениям 1980 года. Однако в 2018 году было зафиксировано увеличение концентрации ХФУ в атмосфере, связанное, вероятно, с выбросами от неизвестного производства в Китае.

Авторы научной работы изучили три возможных сценария: выбросы немедленно прекращаются, продолжаются на постоянном уровне или постепенно сокращаются в течение последующих 10 лет. Оказалось, что во втором варианте восстановление озона растянется на 18 лет. Если же выбросы будут прекращены через 10 лет, то задержка составит два года.

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