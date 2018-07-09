В Китае нашли неожиданную угрозу для человечества

Агентство экологических расследований (Environmental Investigations Agency, EIA) обнаружило ранее неизвестный источник разрушающих озоновый слой хлорфторуглеродов (ХФУ), повышение концентрации которых в атмосфере было выявлено в мае 2018 года. Оказалось, что вредные вещества до сих пор используются в Китае для производства теплоизоляционных материалов. Об этом сообщает BBC News.

Хлорфторуглероды, в частности ХФУ-11, использовались в хладагентах и аэрозолях, но в настоящее время их производство почти полностью прекращено. В 1989 году в силу вступил Монреальский протокол, разработанный для защиты озонового слоя. Подписавшие его страны должны были снять с производства такие соединения, как ХФУ, поскольку последние под действием ультрафиолетового излучения разлагаются с образованием атомарного хлора, вступающего в реакцию с озоном.

В мае исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщили о повышении концентрации ХФУ-11. При этом вероятный источник, по мнению ученых, находился в Восточной Азии. Сотрудники EIA связались с руководителями китайских компаний, занимающихся производством пенополиуретана для теплоизоляции домов. Оказалось, что при этом фирмы используют ХФУ-11 в качестве «вспенивающей» добавки, которая намного дешевле его альтернатив. Однако специалисты пока не знают, действительно ли использование хлорфторуглеродов в жилищном строительстве может полностью объяснить наблюдаемое повышение концентрации ХФУ.

Как пишет издание, если окажется, что в Китае хлорфторуглероды для производства пенополиуретана применяются повсеместно, это приведет к истощению озонового слоя на десятилетия и усилит поток ультрафиолетовой солнечной радиации, которая, в свою очередь, приведет к увеличению смертности у людей и животных, в том числе из-за злокачественных новообразований кожи. Несмотря на то что озоновая дыра локализована над Антарктикой, ее границы могут расшириться до Австралии, Южной Африки и Южной Америки.

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