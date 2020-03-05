Озоновый слой над Арктикой критически сократился

Толщина озонового слоя в районе Арктики стала меньше средних значений и приблизилась к критической. Об этом РИА Новости сообщили в ФГБУ «ЦАО» (входит в состав Росгидромета).

В организации отметили, что в марте-апреле ожидается резкое разрушение озона в этой зоне. «В конце февраля понижение общего содержания озонового слоя над севером Восточной Сибири достигло 30-40 единиц Добсона относительно средних многолетних значений, а минимальные абсолютные значения достигли 260 единиц», — отмечается в сообщении. Пороговым значением «озоновой дыры» принято считать цифры ниже 220 единиц Добсона.

Ученые указали, что разрушение связано, с одной стороны, с рекордным объемом полярных стратосферных облаков. В другой, с мощным устойчивым стратосферным полярным вихрем с температурами ниже минус 78 градусов. Дальнейшее сокращение толщины слоя может быть опасно для человека и привести к увеличению уровней ультрафиолетовой радиации на поверхности Земли.

Представители «ЦАО» напомнили, что озоновый слой в Арктике уже разрушался в 1996, 1997, 2005, 2011 и 2016 годах. Весной 2011 года это привело к повышению уровни УФ-радиации во многих регионах на Севере, а также в апреле в Москве.

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