Обнаружена новая озоновая дыра

Специалисты Европейского космического агентства обнаружили, что за последний месяц над Арктикой начала образовываться новая дыра в озоновом слое. Хотя ожидается, что она исчезнет в конце текущего месяца, само ее появление указывает на тревожное состояние планеты. Об этом сообщает Science Alert.

Истончение озонового слоя происходит каждый год над полярными областями планеты. Однако в этом году арктическая озоновая дыра оказалась большего размера, чем обычно. Причиной стали нетипично низкие температуры в стратосфере, из-за которых возник полярный вихрь — область пониженного давления вблизи полюсов, наполненная арктическим холодным воздухом.

В то же время арктическая озоновая дыра значительно меньше, чем озоновая дыра над Антарктидой, максимальная площадь которой может достигать 25 миллионов квадратных километров. Область истончения озона над северным полюсом занимает менее одного миллиона квадратных километров.

По словам ученых, пока неясно, чего следует ожидать в ближайшие годы. Хотя появление новой озоновой дыры частично связано с экстремальными погодными условиями из-за изменения климата, слишком рано считать, что в дальнейшем глобальное потепление приведет к худшему состоянию озонового слоя, защищающего биосферу от ультрафиолетовой радиации.

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