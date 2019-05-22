Губернатор Ямала восхитился начавшимся на Оби ледоходом

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов опубликовал у себя на странице в Instagram фото ледохода, который начался на реке Обь.

Фото опубликовано @artyukhov_da

Артюхов заявил, что ледоход для Ямала — это «настоящая весна». «Несмотря на то, что он бывает каждый год, люди ждут этого события и любуются как первый раз», — написала одна из пользовательниц в комментариях к посту.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на департамент транспорта ЯНАО, 21 мая по причине схода льда в районе переправы Салехард — Лабытнанги прекращено движение судов на воздушной подушке. По словам руководитель ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина, в период прохождения ледохода людей будут перевозить на вертолетах. После того, как большой лед полностью сойдет, суда на воздушной подушке возобновят работу и будут передвигаться до выхода на линию паромов.

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