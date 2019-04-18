Жители Ямала стали одними из самых здоровых россиян

Жители Ямала реже жалуются на хронические заболевания, чем другие россияне. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

По данным телеканала, об отсутствии хронических заболеваний в Ямало-Ненецком автономном округе заявили 86,2 процента опрошенных. По уровню здоровья жителей Ямала обогнали только россияне из Чечни. Там на хронические заболевания не жалуются 95 процентов жителей. Уточняется, что лидерами по количеству подобных жалоб стали жители Кировской и Орловской областей (37,3 процента и 37,1 процента опрошенных соответственно).

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в список самых перспективных регионов России по версии Сбербанка. Также в него включили семь регионов Северо-Западного федерального округа — Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую и Калининградскую области.

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