Самый большой детский сад появился на Ямале

Самый большой в России детский сад построен в Надыме. Он откроется в начале марта, сообщает телеканал «Ямал».

Учреждение рассчитано на 330 детей. Внутри — два бассейна и прогулочные площадки, температура на которых не опускается ниже плюс 16 градусов даже в самые сильные морозы.

Стоимость проекта — 1,2 миллиарда рублей, которые выделила компания «Газпром». Покупка и установка мебели и всего необходимого оборудования профинансированы из регионального бюджета.

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