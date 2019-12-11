На Ямале построили ультрасовременный спорткомплекс

В ямальском городе Лабытнанги открылся современный спортивный комплекс «Полярный». Жители заполярного города смогут круглый год заниматься плаванием, мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, аэробикой и танцами. Площадь нового комплекса — 7 тысяч метров, в составе которого большой бассейн на 6 дорожек и универсальный зал, способный трансформироваться в площадку для концертов и конференций. При 12-часовом рабочем дне, «Полярный» смогут посещать одновременно до 840 человек. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор округа Дмитрий Артюхов. Новые спортивные объекты на Ямале строятся не только за бюджетный счет, но и благодаря сотрудничеству региональных властей с добывающими нефтегазовыми компаниями.

«Очень важна социальная позиция наших компаний. Сразу два крупных объекта построены в городе, в котором компания "Газпром нефть" не ведет активную деятельность. В результате наших партнерских, дружеских отношений получаются замечательные объекты, которые меняют качество жизни ямальцев», — отметил губернатор Ямала. «Здесь будут совсем другие возможности развития спортсменов, особенно маленьких. Дети пойдут не в приспособленные помещения, что ещё недавно было нормой на севере, а в полноценные комплексы, соответствующие международным требованиям. Занятия спортом в таких условиях не только положительно повлияют на здоровье детей, но позволят добиваться высоких результатов. А это как раз те задачи, которые ставит перед нами президент — чтобы качество жизни в любом отдаленном месте страны, а особенно в Арктике, было не хуже, а то и лучше общероссийских показателей», — сказал он.

Дмитрий Артюхов добавил, что в будущем тут появится еще один знаковый спортивный объект — биатлонный комплекс, который сейчас находится в стадии проектирования. В целом в округе активно строится спортивная инфраструктура. Только до конца этого года на Ямале будет запущено 12 объектов спорта — от модульных лыжных баз в поселках до универсальных спорткомплексов. До 2024 года появится 62 новых объекта. Это позволит привлечь в спорт и здоровый образ жизни ещё больше ямальцев — сейчас по статистике регулярно занимается почти каждый второй житель округа (46,6 процента населения региона).