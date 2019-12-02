Губернатор Ямала заявил об улучшении транспортной доступности региона

В ближайшие четыре года ситуация с развитием транспортной сети Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) значительно изменится в лучшую строну: основные трассы округа будут приведены в соответствующее современным нормам состояние, через год будет открыт сквозной проезд по трассе Надым-Салехард, запущено движение по мосту через Пур, будет реконструирован аэропорт в Новом Уренгое и продолжится развитие аэропорта в Красноселькупе. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии на региональном телевидении.

Округ сделал все возможное, чтобы сохранить присутствие авиакомпании «Аэрофлот» на Ямале, но перевозчик принял решение об отмене рейсов. Тем не менее, администрация округа предпринимает меры, чтобы обеспечить комфортное авиатранспортное сообщение с центром страны.

«Авиакомпания «Ямал» весной начнет летать в Шереметьево. Это удобный аэропорт для многих. Кроме того, вводятся код-шеринговые рейсы, когда человек приобретает один билет и сдаёт багаж в Салехарде или любом ямальском городе и дальше следует транзитно через города. Мы над этим сейчас работаем и скоро внедрим. Это скажется и на удешевлении билета, и на комфорте пассажиров, — рассказал Дмитрий Артюхов. — С ноября мы субсидируем билеты авиакомпании «Ямал», он уже стоит 9,5 тысячи из Салехарда в Москву. Надеюсь, что в совокупности с сохранением возможности транзитного перелёта, с появлением авиакомпании в Шереметьево, с удешевлением авиабилета и сохранением удобного времени вылета и прилёта, мы сможем нивелировать возникший дискомфорт».

В следующем году будет закуплено необходимое оборудование для отогрева автомобилей на зимниках, заявил глава округа. «Будут закуплены специальные подогревающие машины на базе КАМАЗ. Надеюсь, мы успеем уже в эту зиму. Мы такие пароустановки приобрели для системы ЖКХ, — сообщил губернатор. — Что касается дороги Надым-Салехард, мы ее ждем, к концу следующего года сквозной проезд будет обеспечен. Сейчас у нас режим зимника, ограничение, контроль. Потом будет свободное движение. Населенных пунктов вдоль дороги по большей части нет, поэтому параллельно с открытием дороги мы отдельно посередине сделаем пункт со спасательной и медицинской службой».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел итоговый «Прямой эфир» 2019 года. Он транслировался на страницах главы региона в социальных сетях Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассники», на телеканалах округа. До и во время эфира Дмитрию Артюхову поступило 3 743 вопроса от жителей региона. За 2,5 часа «Прямого эфира» губернатор ответил на более чем 40 вопросов. Прямую трансляцию в социальных сетях губернатора посмотрело не меньше 18 тысяч человек.

