Названы российские регионы с самым низким транспортным налогом

Регионом с самым низким размером налога на легковой автомобиль оказался Забайкальский край. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой международной сетью FinExpertiza (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Так, владельцы автомобилей в Забайкальском крае в среднем платят 1 427 рублей в год. Немногим больше за машину отдают жители Республики Ингушетия — 1 478 рублей. На третьем месте — республика Алтай (1 582 рубля), на четвертом — Республика Тыва (1 600 рублей). Замыкает пятерку Республика Крым — 1 660 рублей.

При этом самый высокий средний транспортный налог зафиксирован в Москве (6 803 рубля), Санкт-Петербурге (5 589 рублей), Камчатском крае (4 972 рубля), Ямало-Ненецком автономном округе (4 909 рублей) и Московской области (4 476 рублей).

В среднем по стране автовладельцы должны заплатить 3 006 рублей до 2 декабря 2019 года. Отмечается, что по сравнению с прошлым налоговым периодом средний размер транспортного налога на легковую машину вырос на 2,3 процента.

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