Названы регионы России с самыми быстро растущими зарплатами

В 2019 году быстрее всего зарплаты росли в Республике Тыва, с августа по сентябрь рост зарплат в регионе составил 13 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте оказался Севастополь, там зарплаты выросли в среднем на 11,6 процента. Тройку лидеров замыкает Костромская область с ростом на 10,9 процента.

Медленнее всего зарплаты росли в Санкт-Петербурге. Издание отмечает, что уровень оплаты труда в Северной столице вырос всего на 3,6 процента. Чуть быстрее поднимались зарплаты в Северной Осетии (3,7 процента) и Калининградской области (4 процента).

Эксперты отметили, что на рост зарплат влияют показатели производственной и финансовой деятельности субъектов. Также это зависит от исходного размера оплаты труда, уровня цен и развития определенных областей производства в регионе. Например, появление крупного IT-предприятия с более высоким уровнем зарплаты, чем на аналогичных должностях в других отраслях, приведет к росту средней оплаты труда.

Ранее сообщалось, что за 2019 год 83 процента российских компаний подняли зарплату своим сотрудникам. Больше всего выросли зарплаты у топ-менеджеров (на 8 процентов), управленцы среднего звена и рядовые сотрудники получили прибавку в размере 6 процентов.

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