Россиянам подняли зарплату

За последний год 83 процента российских компаний подняли зарплату своим сотрудникам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аудиторской компании Ernst&Young (EY).

В среднем фонд оплаты труда вырос на 6,4 процента, что опередило рост инфляции. Больше всего выросли зарплаты у топ-менеджеров (на 8 процентов), управленцы среднего звена и рядовые сотрудники получили прибавку в размере 6 процентов.

Большинство компаний (80 процентов) использует индивидуальный подход при принятии решения о повышении зарплаты, однако 48 процентов помимо этого применяют и системный рост, когда запрлата повышается у всех сотрудников на фиксированный процент.

Согласно исследованию EY, российские компании не планируют массовых сокращений. Уволить часть сотрудников хотят лишь 7 процентов фирм, тогда как увеличить штат намерены 24 процента опрошенных предприятий.

В исследовании участвовали более 180 российских и международных компаний, которые предоставили данные о зарплатах на более чем 700 предприятиях в 24 регионах России. Среди них были фирмы, которые специализируются на тяжелой промышленности, производстве потребительских товаров, строительстве и телекоммуникациях, а также представители нефтегазового сектора и транспорта.

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