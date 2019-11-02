Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве стала позиция ведущего разработчика приложений для iOS (Senior iOSdeveloper). Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на составленный порталом hh.ru рейтинг вакансий.

За работу на этой должности одна из столичных компаний предлагает сотрудникам оплату в размере 300 тысяч рублей в месяц. Также в число самых высокооплачиваемых вакансий вошли «разработчик интеграционный решений» (230 тысяч рублей до вычета налогов), «директор по управлению персоналом» (от 200 тысяч рублей на руки) и ведущий дизайнер-консультант (от 150 до 300 тысяч рублей).

В регионах самая высокая заработная плата ниже, однако в некоторых городах, например в Санкт-Петербурге, планку в 200 тысяч рублей можно перейти, устроившись на позиции Senior GoDeveloper (от 180 до 220 тысяч рублей на руки) или «внутренний аудитор» (от 170 до 200 тысяч рублей на руки). На зарплату в 150 тысяч рублей в Санкт-Петербурге может претендовать часовой мастер, в Екатеринбурге — программист 1С, а в Новосибирске —«финансовый директор» и «руководитель сектора логистики в сфере автомобильных перевозок».

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При этом средняя предлагаемая зарплата в ноябре составила 45 288 рублей.

В сентябре Роструд назвал профессии, представители которых чаще остальных получают зарплаты от 80 тысяч рублей в месяц и выше. На такой заработок чаще остальных могут рассчитывать работники, занятые в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.

До этого исследование показало, что зарплату выше 75 тысяч рублей получают почти 12 процентов россиян. При этом 27 процентов из них задействованы в сфере IT.

Сами россияне, говоря о необходимой для «достойной жизни» зарплате, в апреле называли цифры от 50 тысяч рублей.

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