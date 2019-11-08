Назван способ привлечь инвестиции в российские регионы

Минэкономразвития будет готово рассматривать инициативу Российского фонда прямых инвестиций, которая связана с созданием наццентра по привлечению инвестиций в российские регионы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В ведомстве указали, что важнейшим инструментом в этой работе являются региональные программы инвестиционного развития, проекты государственно-частного партнерства.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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