Найдет способ стимулировать экономику Дальнего Востока

Расширение механизма электронной визы на Дальнем Востоке будет стимулировать экономический рост региона. Такое мнение выразили федеральные эксперты, представители регионов и туристического бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По мнению специалистов, такая мера позволит увеличить туристический поток, развивать новые направления туризма, создавать рабочие места. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев полагает, что инициатива «принесет юани, доллары, фунты, евро и другие валюты в нашу экономику, качество жизни местных жителей возрастет».

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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