В ЯНАО откроется первый в РФ построенный на частные средства мост

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил, что 16 октября стартует движение по мосту через реку Пур — первого в России моста, полностью построенного на средства частного инвестора, об этом он сообщил в своих соцсетях. Движение будет бесплатным для легковых автомобилей, экстренных служб, мотоциклов и пассажирских автобусов.

«Ближайший ледостав впервые для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов пройдет без сложностей с переправой. На мосту уже завершены основные работы. Дорожники уложили асфальт и нанесли разметку. Сейчас подключают мачты освещения, асфальтируют проезды и устанавливают дорожные знаки. Работают почти с двукратным опережением графика. Теперь ездить через Пур будем круглый год, без перерывов», — написал губернатор.

Сейчас строительство Пуровского моста находится на завершающей стадии, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона. Выполнены основные этапы — установлены 11 опор, сооружены пролеты, отсыпаны подходы. На мосту уже уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена разметка. Автодорожные подходы заасфальтированы на 75 процентов.

Строительство Пуровского моста началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог. С вводом нового моста будет решен вопрос непрерывного транспортного сообщения, дважды в год возникавший в период распутицы.

Концессионное соглашение между правительством Ямала и застройщиком было подписано в поселке Уренгой в 2018 году.

