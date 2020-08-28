Оленеводам Якутии выделили 11 миллионов рублей на новое жилье

Власти Якутии выделят местным кочевникам 11 миллионов рублем на приобретение или строительство жилья в рамках программы «Молодой оленевод». Об этом ТАСС сообщили в региональном Минсельхозе.

В ведомстве уточнили, что на выплату в размере одного миллиона могут претендовать оленеводы младше 35 лет, работающие на территории 13 арктических районов Якутии и занимающиеся промыслом не менее четырех лет.

До 4 сентября идет прием документов от граждан. Министерство уже получило четыре заявки из Анабарского, Момского, Среднеколымского и Эвено-Бытантайского районов.

26 мая было принято постановление о предоставлении оленеводам региона права на выплату на жилье. После ее получения человек обязуется еще минимум пять лет проработать в профессии. Новый дом должен находиться в том же районе, где и оленеводческая ферма.

В Якутии в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера работают 236 молодых оленеводов, 164 из них — на территории Арктики.