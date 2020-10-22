Диких северных оленей на Ямале посчитают с воздуха в ходе авиаучета, сообщается на сайте регионального правительства.

«Мониторинг пройдет на территории Красноселькупского района с применением легкомоторной авиации по инициативе департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО», — сказано в публикации.

Запланировано исследование по шести маршрутам общей протяженностью более 2800 километров. Несколько особей будут помечены маячками. Параллельно специалисты зафиксируют и изучат встречи с лосем, волком и бурым медведем.

Мониторинг направлен на получение актуальной информации о численности, распределении и маршрутах миграции лесотундровых и таежных животных. Полученные результаты помогут в оценке последствий негативных процессов и явлений, чтобы в дальнейшем попытаться сохранить популяцию и биологическое разнообразие в округе.

С 2015 года в Ямало-Ненецком округе действует мораторий на охоту на дикого северного оленя, он продлен до 2024 года.