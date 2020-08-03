Будущее Арктики определят через подсчет медведей

Российские ученые в рамках проекта «Хозяин Арктики» оценят численность и распространение белых медведей, их состояние в летне-осенний период, определят уровень загрязнения их мест обитания. Это позволит спрогнозировать будущее всей Арктической зоны в целом, сообщает РИА Новости.

Специалисты определят степень влияния человека на арктических животных, а изменения климата — на территорию. Цель их работы — выяснить, как трансформировать негативные процессы в позитивные.

Авиаучет будет произведен с борта специально оборудованного самолета-амфибии Ла-8. За 20 дней он пролетит более десяти тысяч километров по восьми маршрутам над полуостровами Ямал и Таймыр, водами Карского моря, Обской и Гыданской губами. Подобный метод учета уже опробован на Аляске и Чукотке.

Директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик Вячеслав Рожнов отметил, что полученные данные об объеме кормовой базы и возрастной структуре популяции медведя позволят вычислить, будет расти или уменьшаться численность особей.

Исследовательская программа Минприроды по подсчету белых медведей в Арктике запущена в начале 2020 года и продлится до 2024-го. В течение трех лет научные сотрудники будут проводить учет Чукотско-Аляскинской, Лаптевской и Карско-Баренцевоморской популяций, в 2024 году собранная информация будет обобщена.