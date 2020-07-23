Российские компании оказались в опасности из-за глобального потепления

Несколько крупнейших российских компаний оказались в опасности из-за глобального потепления. Как установили аналитики банка Morgan Stanley, серьезную тревогу вызывает потепление в районах вечной мерзлоты, пишет газета «Ведомости».

В банке указывают, что климатические изменения в таких регионах приводят к выбросам больших объемов метана и углекислого газа, устойчивость грунта снижается, что в свою очередь становится угрозой для инфраструктуры корпораций. В группу риска аналитики занесли «Газпром», «Новатэк», «Алросу» и «Норникель». В Morgan Stanley подчеркивают, что большая часть добычи палладия, алмазов и газа приходится на районы вечной мерзлоты, поэтому влияние климата может ощутиться уже в ближайшее время.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») произошла авария с разливом нефтепродуктов. Среди причин ЧП называют таяние грунтов вечной мерзлоты.

В то же время в потеплении в Арктике увидели плюсы. Повышение температуры, по словам ученых, сделает климат в стране более комфортным, может сократиться отопительный сезон, уменьшатся траты на снабжение рабочих мест.