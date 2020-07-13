Таяние вечной мерзлоты в Якутии назвали серьезной экологической проблемой

Правительство Республики Саха (Якутия) провело в формате видеосвязи круглый стол на тему «Деградация вечной мерзлоты: проблемы и решения». В ходе дискуссии представители исполнительной и законодательной власти, общественности, научных, производственных и инженерно-изыскательских организаций обсудили реализацию программы геотехнического мониторинга объектов, построенных на вечной мерзлоте. Об этом говорится в сообщении администрации региона.

Якутия является крупнейшим субъектом Российской Федерации, входящим в состав Арктической зоны. Вся территории республики расположена в зоне «вечной» мерзлоты, имеющей самую большую мощность в мире. Власти республики отслеживают ее состояние и изменения, а также ведут технический надзор в ходе строительства промышленных и гражданских зданий и сооружений. Таяние вечной мерзлоты – серьезная экологическая проблема для всех арктических регионов, поэтому глава Якутии Айсен Николаев после вступления в должность первым издал указ об экологическом благополучии республики. Также Якутия является единственным регионом России, в котором в 2018 году был принят закон «Об охране вечной мерзлоты».

Приглашенными экспертами круглого стола выступили генеральный директор «Росгеология» Сергей Горьков, генеральный директор компании «РУСГЕОТЕХ» Игорь Прокопюк, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков и эксперт центра Сергей Шахов.

Игорь Прокопюк, чья компания предлагает решения в области геотехнического мониторинга, считает, что таяние вечной мерзлоты создает угрозу не только жилым домам и зданиям в городах и селах, но и инвестиционным проектам, промышленным предприятиям.

«Я согласен с коллегами из Института мерзлотоведения, которые сказали, что аварии, подобные норильской, будут проходить регулярно. Ведь большинство таких объектов строилось в 60-70-е годы, когда не было ГОСТа, регулирующего строительство на мерзлоте. Без системного мониторинга будет невозможно предотвратить то, что произошло в Норильске. Чтобы исключить аварии, нужно предпринимать конкретные шаги. И руководство Якутии начало эту работу. Добавлю, что глава региона настроен очень серьезно. Времени просто обсуждать проблему нет. Нужно действовать», – отметил Игорь Прокопюк.

Первостепенными мероприятиями, необходимыми в этой сфере, эксперт назвал аудит всех особо опасных объектов, совершенствование нормативно-правовой базы и создание единых органов принятия решений и систематизации информации по геотехническому мониторингу. Это касается не только Якутии, но и всех арктических регионов.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова, авария в Норильске показала, к каким последствиям может привести пренебрежение регулярным мониторингом вечной мерзлоты и ее состояния.

В конце мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу «Норникель») произошла утечка дизельного топлива из резервуара топливохранилища. Около 21 тысячи тонн горючего попали в почву и реки, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных километров. Предварительно, утечка произошла из-за повреждения основания резервуара, сваи которого просели из-за таяния вечной мерзлоты.

«Совсем недавно подобное мы ощутили и у себя: в Среднеколымском улусе тоже вытекло топливо из емкости дизельной станции. Меры реагирования по разливу дизтоплива были приняты своевременно, и серьезного загрязнения удалось избежать. Но дело не только в экологии, оттайка грунтов приводит к разрушению жилых домов», – пояснил Дмитрий Садовников.

В качестве примера министр привел обрушения многоквартирных жилых домов в Якутске в 2010, 2011 и 2015 годах, а также обрушение балкона и части фундамента здания Сбербанка. В июне этого года обрушился фундамент очередного жилого дома, по несущей стене пошла трещина.

В Якутии изучением вечной мерзлоты занимается Институт мерзлотоведения СО РАН. Республикой разработан проект федерального закона о рациональном использовании и охране вечной мерзлоты, а также создан Научно-образовательный центр «Север: территория устойчивого развития», который объединит четыре региона: Якутию, Магаданскую область, Чукотку и Камчатский край.

В рамках разработанной Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, представленной Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в федеральное правительство, Республика Саха (Якутия) готовится реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Усиление экологического надзора и расширение экологического и геотехнического мониторинга помогут снизить техногенную нагрузку при строительстве объектов. Якутия готова выступить инициатором исследований и организатором дискуссий, экспедиций и проектов в области изучения мерзлоты и трансформации Арктики.