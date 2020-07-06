Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске

Ущерб от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель») составил 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти 739 миллионов — для почвы. Такую оценку дали в Росприроднадзоре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы в понедельник, 6 июля.

«Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба», — говорится в сообщении. В общей сложности ущерб экологии от разлива топлива в Норильске оценивается почти в 148 миллиардов рублей.

147 784 627 500 рублей составил ущерб экологии от разлива топлива в Норильске

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом разлилось около 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. В результате ЧП никто не пострадал.

После аварии на ТЭЦ-3 президент России Владимир Путин отметил, что ее можно было бы избежать, если бы осуществлялся должный контроль. Он несколько раз устраивал разнос, критикуя несвоевременную реакцию ответственных лиц, а также одобрил предложение ввести в Норильске режим ЧС.

Глава государства подчеркнул, что сотрудники «Норникеля» должны продолжать работу до полного устранения ущерба от аварии. Речь идет также о полном восстановлении экосистемы региона, добавил он. Власти заявили, что не знают, как можно сжечь такой объем топлива в Арктической зоне за 14 суток. 19 июня Путин говорил, что в Норильске удалось переломить негативную ситуацию после аварии.

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