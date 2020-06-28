Трактор раздавил полицейскую машину на месте утечки отходов в Норильске

По факту наезда трактора на полицейскую машину рядом с местом незаконной перекачки отходов в тундру рядом с Норильском проводится проверка. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в региональном управлении МВД России, передает «Интерфакс».

По словам представителя пресс-службы, инцидент произошел в тот момент, когда полицейские выехали на проверку заявления о возможном сливе отходов. Водитель трактора наехал на патрульную машину, не убедившись в безопасности маневра. В результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, по факту сообщений о незаконном сбросе жидких отходов в тундровую зону начата проверка, в которой также задействованы следователи из Хакасии.

Ранее 28 июня в МЧС по Красноярскому краю сообщили, что в Норильске на Талнахской обогатительной фабрике (входит в «Норникель») произошла утечка отходов в тундру.

Инцидент произошел в 6:30 по московскому времени. «[Стало известно] о том, что в микрорайоне Талнах в районе Талнахской обогатительной фабрики из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах», — сказали в МЧС.

Ранее на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Всего разлилось около 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. В результате ЧП никто не пострадал. В связи с происшествием президент России Владимир Путин одобрил предложение объявить в Норильске режим ЧС. Позже власти заявили, что не знают, как такой объем топлива можно сжечь в Арктической зоне России в течение 14 суток.

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