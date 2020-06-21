В Якутии на электростанции произошла утечка пяти тонн топлива

В Якутии на электростанции произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Около пяти тонн топлива вылилось из резервуара на территории предприятия, расположенного в селе Аргахтах. Общий объем поврежденной емкости составляет 160 тонн. Представители экстренных служб сообщили, что в данный момент производится перекачка оставшейся жидкости в три другие резервуара.

Ранее на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Всего разлилось около 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. В результате ЧП никто не пострадал.

В связи с данным происшествием президент России Владимир Путин одобрил предложение объявить в Норильске режим ЧС. Позже власти заявили, что не знают, как такой объем топлива можно сжечь в Арктической зоне России в течение 14 суток.

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