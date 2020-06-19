Путин заявил о переломе ситуации в Норильске после разлива топлива

В Норильске удалось переломить негативную ситуацию после аварии с разливом нефтепродуктов, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 19 июня.
При этом глава государства подчеркнул, что сотрудники «Норникеля» должны продолжать работу до полного устранения ущерба от аварии. Речь идет также о полном восстановлении экосистемы региона, добавил он.
Путин указал на отсутствие достаточно опыта в ликвидации подобных происшествий. Он также заметил, что аварии можно было бы избежать, если бы осуществлялся должный контроль.
После аварии на ТЭЦ-3 президент несколько раз устраивал разнос, критикуя несвоевременную реакцию ответственных лиц.
Разгерметизация резервуара с дизельным топливом произошла 29 мая. В результате инцидента в грунт попали около шести тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тысяч тонн. В отношении главы города Норильска возбуждено уголовное дело по факту халатности.