Путин заявил о переломе ситуации в Норильске после разлива топлива

В Норильске удалось переломить негативную ситуацию после аварии с разливом нефтепродуктов, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 19 июня.

При этом глава государства подчеркнул, что сотрудники «Норникеля» должны продолжать работу до полного устранения ущерба от аварии. Речь идет также о полном восстановлении экосистемы региона, добавил он.

Путин указал на отсутствие достаточно опыта в ликвидации подобных происшествий. Он также заметил, что аварии можно было бы избежать, если бы осуществлялся должный контроль.

После аварии на ТЭЦ-3 президент несколько раз устраивал разнос, критикуя несвоевременную реакцию ответственных лиц.

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом произошла 29 мая. В результате инцидента в грунт попали около шести тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тысяч тонн. В отношении главы города Норильска возбуждено уголовное дело по факту халатности.

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