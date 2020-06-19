Путин поручил полностью восстановить окружающую среду в Норильске

Президент России Владимир Путин не просто «быстренько прибраться», ликвидировав ущерб на месте разлива нефтепродуктов в Норильске, а полностью восстановить окружающую среду. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 19 июня.

«Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более, что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны», — сказал Путин. По его словам, компания «Норникель» должна продолжать работу до полного устранения ущерба после аварии на ТЭЦ-3.

Глава государства также призвал ускорить работу над проектами законов, направленных на предотвращение разливов нефтепродуктов. Он отметил, что сейчас недостаточно просто «быстренько прибраться» — необходимо «обеспечить (...) качественное восстановление почв и водного пространства».

Авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») произошла 29 мая из-за разгерметизации топливного резервуара. Разлилось 17 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. Идет ликвидация последствий разлива.

В одно производство объединены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (статья 246 УК), порче земли (часть 1 статьи 254 УК) и загрязнении вод (статья 250 УК). Директор ТЭЦ Павел Смирнов арестован, против мэра Норильска Рината Ахметчина возбуждено дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК).

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