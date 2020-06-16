На сотрудников «Норникеля» возбудили дело из-за загрязнения реки в Норильске

Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении сотрудников компании «Норникель» после сброса сточных вод в реку вблизи Норильска в период с 2017 по 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

Основанием для расследования по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды») стали материалы прокурорской проверки. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников «Норникеля» и «Механобр инжиниринга».

По предварительной версии следствия, с июня 2017-го по июль 2019 года работники указанных компаний допустили ряд нарушений при проектировании и строительстве объекта, предназначенного для отходов Талнахской обогатительной фабрики. В результате неочищенные сточные воды сбрасывались в реку Томулахи, а также в почву в районе рудника «Октябрьский».

Росприроднадзор подсчитал, что для восстановления окружающей среды потребуется более 154 миллионов рублей.

Следователи устанавливают причастных к совершению преступления.

Сотрудники «Норникеля» стали фигурантами уголовного дела, возбужденного после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Следствие полагает, что ответственность за аварийное состояние и разрушение резервуара с дизельным топливом должны нести директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер предприятия Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Они арестованы.

В результате аварии, которая произошла 29 мая 2020 года, 17 тысяч тонн дизельного топлива проникло в почву и привело к загрязнению реки Амбарная, озера и реки Пясино, впадающей в Карское море.

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