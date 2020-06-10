По делу о разливе топлива в Норильске задержаны новые фигуранты

В Норильске задержали новых фигурантов по уголовному делу о разливе топлива. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следствие полагает, что ответственность за аварийное состояние и разрушение резервуара с дизельным топливом должны нести директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер предприятия Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

По данным СКР, они приняли решение о продолжении эксплуатации резервуара, требующего капитального ремонта, в нарушение правил безопасности. В итоге произошла авария, которая привела к разливу 17 тысяч тонн дизельного топлива, которое проникло в почву и привело к загрязнению реки Амбарная, озера и реки Пясино, впадающей в Карское море.

Руководителям ТЭЦ-3 вменяется статья 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия)». Им планируется предъявить обвинение и решить вопрос о заключении под стражу.

Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин отметил, что компания считает данную меру неоправданно жесткой, сообщили «Ленте.ру» в компании. «Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — добавил Уткин.

Следователи возбудили три уголовных дела после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и попадания нефтепродуктов в водоемы. Расследование ведется по статьям 254 УК РФ («Порча земли»), 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и 250 УК РФ («Загрязнение вод»). Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) в качестве подозреваемого. Гендиректору предприятия вынесено предостережение в связи с аварийным разливом топлива.

29 мая 2020 года 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой.

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