Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске после разлива топлива

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова, подозреваемого в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.

По данным издания, решением суда директор предприятия арестован до 21 июля. Ранее вместе с Павлом Смирновым были задержаны заместитель главного инженера Юрий Кузнецов и главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов. По данным Следственного комитета, они приняли решение о продолжении эксплуатации резервуара, требующего капитального ремонта, в нарушение правил безопасности. В итоге произошла авария, которая привела к разливу 17 тысяч тонн дизельного топлива, которое проникло в почву и привело к загрязнению реки Амбарная, озера и реки Пясино, впадающей в Карское море.

Руководителям ТЭЦ-3 вменяется статья 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия»).

Ранее 11 июня сообщалось, что в отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело по факту халатности при разливе нефтепродуктов. По версии следствия, чиновник, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, не предпринял необходимых мер реагирования на чрезвычайную ситуацию и ликвидацию ее последствий.

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