На главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива

В отношении главы города Норильска возбуждено уголовное дело по факту халатности при разливе нефтепродуктов. Об этом в четверг, 11 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По версии следствия, Ринат Ахметчин, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, не предпринял необходимых мер реагирования на чрезвычайную ситуацию и ликвидацию ее последствий. В частности, он не организовал координацию деятельности управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города и не организовал контроль и наблюдения за состоянием окружающей среды.

СКР предъявил Ахметчину обвинение по части. 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»)

29 мая 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой.

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