Чиновница стала фигуранткой дела из-за разлива топлива в Норильске

Следователи возбудили уголовное дело о халатности против главного государственного инспектора отдела горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой из-за разлива топлива на ТЭЦ-3. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным ведомства, в ноябре 2017-го и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске, но не проверила аварийный резервуар и не выявила отсутствие на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. Когда в 2019 году в Ростехнадзор поступил этот документ с указанием недостатков, чиновница не провела внеплановую проверку на предприятии.

Ее халатность привела к разрушению топливного хранилища, разливу 21 тысячи тонн нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде.

Ранее 16 июня сообщалось о возбуждении уголовного дела против неустановленных сотрудников компании «Норникель» после сброса сточных вод в реку вблизи Норильска в период с 2017 по 2019 год. Они допустили ряд нарушений при проектировании и строительстве объекта, предназначенного для отходов Талнахской обогатительной фабрики. Росприроднадзор подсчитал, что для восстановления окружающей среды потребуется более 154 миллионов рублей.

После разлива топлива в Норильске фигурантами уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов стали директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер предприятия Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. На них следствие возложило вину за аварийное состояние и разрушение резервуара с дизельным топливом. Их арестовали.

В результате аварии, которая произошла 29 мая 2020 года, тонны дизельного топлива проникли в почву и загрязнили реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающей в Карское море.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru