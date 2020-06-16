В Минприроды связали разлив топлива в Норильске с изменением климата

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске и последующий разлив нефтепродуктов в соседние водоемы могли произойти из-за глобального изменения климата и растепления грунта в Арктике, когда из-за комплексного повышения температур происходит его размораживание. Такую связь увидел министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, сообщает ТАСС.

«Связано это, есть большая вероятность, что с растеплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне», — сказал Кобылкин, отметив, что эта версия будет изучаться.

Ранее представители экологического движения «Альянс зеленых» в разговоре с «Известиями» предположили, что основной причиной разлива, предположительно, стали движение грунта и просадка бетонных оснований резервуара с дизельным топливом с последующим отрывом дна от боковых стенок. Они, в свою очередь, произошли из-за таяния арктических льдов.

Авария произошла 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») из-за разгерметизации топливного резервуара. Разлилось 17 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. Идет ликвидация последствий разлива. «Норильский никель» собирается профинансировать все восстановительные работы.

В одно производство объединены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (статья 246 УК), порче земли (часть 1 статьи 254 УК) и загрязнении вод (статья 250 УК). Директор ТЭЦ Павел Смирнов арестован, против мэра Норильска Рината Ахметчина возбуждено дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК).

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