Стало известно о попытке избежать разлива топлива в Норильске в 2016 году

В 2016 году совет директоров «Норникеля» допускал вероятность разлива нефти в Норильске и пытался избежать «экологической катастрофы» в случае аварии на объектах ТЭЦ-3. Об этом стало известно принадлежащему Григорию Березкину РБК.

В материалах заседания совета директоров, подлинность которых подтвердил источник издания, говорится, что совет одобрил договор с «дочкой» «Норникеля» — компанией «Институт Гипроникель». Последняя должна была выполнить проект технического перевооружения топливохранилища ТЭЦ-3.

Целью ремонта называется исключение вероятности экологической катастрофы с разливом топлива — именно это произошло в конце мая 2020 года. В «Норникеле» не уточнили, ремонт какого именно резервуара проводился, однако в компании подтверждали, что ремонтировали резервуар, из-за которого произошла авария, но называли другие сроки — 2017-2018 годы.

29 мая 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Топливо проникло в почву, что привело к загрязнению реки Амбарная, озера и реки Пясино, впадающей в Карское море.

Директор ТЭЦ Павел Смирнов был арестован судом 11 июня. Его подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Ранее вместе с Павлом Смирновым были задержаны заместитель главного инженера Юрий Кузнецов и главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов. По данным Следственного комитета, они приняли решение о продолжении эксплуатации резервуара, требующего капитального ремонта, в нарушение правил безопасности.

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