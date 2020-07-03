Росприроднадзор раскрыл результаты проверки разлива топлива в Норильске

Проверка разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель») показала, что организация предоставляла недостоверные данные о загрязнении окружающей среды и не обеспечила исправность оборудования. Ее результаты раскрыл Росприроднадзор, передает ТАСС.

В сообщении уточняется, что план НТЭК по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов не предусматривает и не учитывает прогноз возможного разлива нефтепродуктов, а также влияние места на скорость их распространения и возможное проникновение в водоемы и акватории. Ведомство выдало руководству компании предписание с требованием устранить выявленные нарушения.

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая, всего разлилось около 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. В результате ЧП никто не пострадал. После аварии на ТЭЦ-3 президент России Владимир Путин отметил, что ее можно было бы избежать, если бы осуществлялся должный контроль. Он несколько раз устраивал разнос, критикуя несвоевременную реакцию ответственных лиц. Он также одобрил предложение ввести в Норильске режим ЧС.

Власти заявили, что не знают, как можно сжечь такой объем топлива в Арктической зоне за 14 суток. Глава государства подчеркнул, что сотрудники «Норникеля» должны продолжать работу до полного устранения ущерба от аварии. Речь идет также о полном восстановлении экосистемы региона, добавил он. 19 июня он говорил, что в Норильске удалось переломить негативную ситуацию после аварии.

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