Последствия аномальной жары в Якутии оценили

Аномальная жара в северных районах Якутии может привести к нарушению экосистем, но с другой стороны, изменить ареал животных и растений в положительную сторону, увеличив численность их видов и биоразнообразие. Так ее возможные последствия оценил главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, директор Международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии BEST Института естественных наук Северо-Восточного федерального университет, доктор биологических наук Трофим Максимов, передает ТАСС.

По словам Максимова, из-за потепления происходит таяние Северного Ледовитого океана, разогрев поверхностных вод Тихого океана. Из-за этого увеличиваются атмосферные циркуляционные потоки восточного направления в теплое время года. В настоящее время над Якутией растет концентрация парниковых газов, из-за чего увеличивается число лесных пожаров и деградирует многолетняя мерзлота. Потепление также влияет на быт населения, считает Максимов. Он не исключил, что в верхних слоях земли могут начаться зомби-пожары, которые будут гореть всю арктическую зиму.

Ранее профессор университета Джорджа Вашингтона (США) Дмитрий Стрелецкий заявил, что таяние вечной мерзлоты в Арктике к 2050 году может принести России убытки на 250 миллиардов долларов. Сумма ущерба складывается из стоимости домов, трубопроводов и объектов инфраструктуры, которые будут разрушены или деформированы от деградации мерзлых грунтов. В своих расчетах ученые учитывали изменение климата, просадку почвы при оттаивании, потерю ее несущей способности в результате потепления мерзлоты.

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