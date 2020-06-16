Раскрыто влияние ларьков и гаражей на мерзлоту Крайнего Севера России

Продуктовые ларьки и гаражи, которые в 90-е годы строили в полярных российских городах, ускорили разрушение многолетней мерзлоты на Крайнем Севере России. Такое влияние раскрыл профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) гляциолог Дмитрий Стрелецкий в интервью РИА Новости.

По его словам, ларьки «в Воркуте, в Якутске» рядом с дорогой повлияли на таяние мерзлоты, так как они источают тепло из-за электричества и работающего обогревателя. Перемещение ларька не улучшит ситуацию, так как разрушение мерзлоты уже началось, заявил профессор. В гаражах люди чинили машины и также устанавливали обогреватели. «Об этом все забыли 40 лет спустя и поставили на этом месте дома», — утверждает Стрелецкий.

Профессор пояснил, что из-за такого воздействия несущая способность грунтов уменьшается, поэтому растет риск разрушения объектов, построенных на местах ларьков и гаражей.

Ранее сообщалось, что российские ученые намерены представить проект воссоздания с нуля системы для изучения вечной мерзлоты в Арктике. Предполагается, что она будет состоять из нескольких уровней. На федеральном будет вестись сбор информации, ее обработка, анализ и прогноз. На муниципальном и региональном уровнях планируется создать сеть станций, которые будут напрямую следить за изменениями, связанными с таянием. В отдельный уровень выделят недропользователей — компании, которые разрабатывают месторождения. Они тоже должны будут организовывать наблюдение и направлять данные в единый центр.

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