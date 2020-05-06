Образование озоновой дыры в Арктике связали с теплой зимой в России

Сильное истончение озонового слоя над Арктикой обусловлено тем же причинами, что и теплая зима в России. Об этом РИА Новости рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН Евгений Володин.

По его словам, образование озоновой дыры всегда связано с глобальными аномалиями в атмосфере. В данном случае, с сильным и продолжительным потоком атлантического воздуха. «Процесс состоит в том, что более сильный западный ветер дует в умеренных широтах на всех высотах. На поверхности земли он приносит более теплый атлантический воздух, а в стратосфере он блокирует поступление теплого воздуха в Арктику. Воздух из тропиков в Арктику не проникает, она охлаждается, и значит есть условия для разрушения озонового слоя», — объяснил ученый.

Он отметил, что в 2011 сложилась аналогичная ситуация: в стране была теплая зима, потом образовалась большая дыра. Володин сделал вывод, что такие теплые зимы сигнализируют о склонности к истончению озонового слоя. «Что причина и что следствие, тут сказать трудно», — добавил собеседник агентства.

Озоновый слой над Арктикой начал истончаться в начале 2020 года. В марте произошло критическое сокращение его толщины, указывающее на образование дыры. В конце апреля она затянулась самостоятельно.

Сильное разрушение озонового слоя за последние 40 лет наблюдалось в Арктике в зимние периоды 1995-1996, 1996-1997, 2004-2005, 2010-2011, 2015-2016 годов.

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