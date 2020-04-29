Озоновая дыра в Арктике затянулась

Огромная озоновая дыра над Арктикой, которая образовалась в марте, затянулась самостоятельно. Об этом сообщается в Twitter Службы мониторинга атмосферы Коперника (Copernicus' Atmospheric Monitoring Service).

В публикации сказано, что дыра площадью почти миллион квадратных километров от Гудзонова залива в Канаде до арктических островов в России возникла из-за сильного полярного вихря, а не по вине человека.

Озоновый слой над Арктикой начал истончаться в начале года, в марте сообщалось о критическом сокращении его толщины. По данным спутников, до середины марта уровень концентрации озона в проблемной зоне не опускался ниже 240 единиц Добсона, пока 14 марта он не упал до 205 единиц, что указывало на образование дыры.

Ученые прогнозировали исчезновение дыры в апреле, но отмечали, что ее появление говорит о тревожном состоянии планеты. При этом сама дыра намного меньше той, что образовалась над Антарктидой — ее максимальная площадь доходит до 25 миллионов квадратных километров.

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