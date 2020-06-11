В Арктике воссоздадут с нуля систему для изучения вечной мерзлоты

К концу 2020 года российские ученые намерены представить проект воссоздания с нуля системы для изучения вечной мерзлоты в Арктике. Сообщение об этом появилось на сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как заявил глава министерства Александр Козлов, система прекратила свое существование в «90-е годы прошлого века», в связи с чем планируется воссоздать с самого начала полноценный проект контроля изменений замерзших грунтов.

Предполагается, что она будет состоять из нескольких уровней. На федеральном будет вестись сбор информации, ее обработка, анализ и прогноз. На муниципальном и региональном уровнях планируется создать сеть станций, которые будут напрямую следить за изменениями, связанными с таянием. В отдельный уровень выделят недропользователей — компании, которые разрабатывают месторождения. Они тоже должны будут организовывать наблюдение и направлять данные в единый центр.

В мае сообщалось, что ученые из Томского государственного университета (ТГУ) летом отправятся в экспедицию в Арктику, чтобы оценить ущерб вечной мерзлоте, вызванный аномально теплой погодой в 2020 году. Они намерены проверить свою гипотезу, согласно которой, повышение средних температур в регионе, серьезно отразится на мерзлоте. Специалисты заметили изменения в климате и процессы таяния вечной мерзлоты в Арктике еще в 2019 году, когда начали появляться «зеленые оазисы», дождевые черви и другие нетипичные для полярной зоны живые существа.

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