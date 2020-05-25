В Арктике установилась аномальная жара

Аномально теплая погода установилась над Арктической зоной, в некоторых областях температура доходила до плюс 30 градусов, сообщает The Daily Mail.

Причиной жары стал антициклон. Из-за высокого давления в верхних слоях атмосферы небо «очистилось», снег растаял, и температура дошла до летних значений.

Теплый воздух пришел в Арктику из Сибири, где наблюдается рекордное потепление. По прогнозам экспертов, в ближайшие дни температура там будет почти на 20 градусов выше нормы.

Издание со ссылкой на климатологов пишет, что тепло, вызванное антициклонами, может быть интенсивнее, чем раньше. Повышенное атмосферное давление влияет на преждевременное таяние льда и снега в летний период. Из-за этого Арктика может терять за сезон больше морского льда.

В конце апреля самостоятельно затянулась арктическая озоновая дыра, образовавшаяся в начале 2020 года. Ее появление было связано с глобальными аномалиями в атмосфере, которые также стали причиной теплой зимы в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!